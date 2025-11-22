Россия и США
22 ноября, 20:18

Москву накрыл мощный снегопад, который продлится до утра воскресенья

Вечером 22 ноября Москву накрыл мощный снегопад. Как сообщили в столичном управлении МЧС, на дорогах ожидается гололедица, а также отложение мокрого снега.

Снегопад на улицах столицы 22 ноября. Видео © Telegram / Новости Москвы / Life.ru

«В период с 21 часа 22 ноября до 08 часов 23 ноября в Москве местами ожидается отложение мокрого снега, на дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

Ранее синоптик рассказал, что около 90% территории России покрыто снегом. На некоторых участках страны ожидается незначительное уменьшение покрова из-за повышения температуры. Снег наблюдается на Северо-Западе, Дальнем Востоке, Урале и в Сибири, особенно в горных районах.

