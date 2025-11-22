Россия необычным образом отреагировала на жёсткое поведение нового японского премьер-министра Санаэ Такаити. Об этом сообщает китайское издание Baijiahao.

Публицисты обращают внимание, что Такаити занимает жёсткую позицию в отношении Российской Федерации и Китайской Народной Республики. Японский политик не только позволяет себе резкие высказывания в адрес Китая, но и заявляет о территориальных претензиях на Курильские острова.

Китайские журналисты полагают, что Москва отреагировала на известие о новом японском премьере весьма своеобразно. Учитывая репутацию Такаити, которая с первых дней намеревалась демонстрировать твёрдость в отношениях с Москвой и Пекином, российская сторона решила действовать на опережение.

«За несколько часов до её первой речи на посту премьера, в воздух были подняты российские бомбардировщики Ту-95МС, которые принялись кружить над Японским морем. Время для этого было выбрано идеально», — говорится в публикации.

По оценке китайских экспертов, Москва избрала оптимальную тактику взаимодействия с новым японским руководством. Токио получил чёткий сигнал о том, что конфронтация с Россией не соответствует интересам Японии, а конструктивный диалог представляется более перспективным направлением.