Российский боксёр Абдуллаев завоевал пояс WBA Gold

Российский боксёр из Дагестана Заур Абдуллаев стал обладателем пояса WBA Gold в новом для себя полусреднем весе, отправив в нокаут аргентинца Хьюго Альберто Ролдана. Матч проходил в рамках турнира RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.

Всё закончилось раньше положенных десяти раундов. Россиянин контролировал бой с самого начала, активно работал передней рукой и корпусом, а решающими стали две «двойки» в шестом раунде. Теперь в его карьере 21 победа, 13 из них нокаутом, при двух поражениях.

Ранее российский боец Ислам Махачев одержал победу над австралийцем Джеком Делла Маддалена и стал двукратным чемпионом UFC. Поединок, продолжавшийся все пять раундов, завершился единогласным решением судей в пользу российского спортсмена. Махачев стал первым российским бойцом и одиннадцатым в истории UFC, сумевшим завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.