Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 ноября, 22:02

В Киргизии задержали сына и сторонников бывшего президента республики Атамбаева

Алмазбек Атамбаев. Обложка © president.kg

Алмазбек Атамбаев. Обложка © president.kg

Сотрудники Министерства внутренних дел и Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали лидеров Социал-демократической партии, призывавших к смене власти в республике. Такой информацией поделился пресс-центр ГКНБ.

Согласно данным комитета, в числе задержанных оказался сын экс-президента Алмазбека Атамбаева Кадыр Атамбаев, а также его сторонники. Все они призывали к свержению действующей власти в Киргизии.

В настоящее время ведётся расследование по данному делу.

30 ноября в Киргизии состоятся досрочные парламентские выборы
30 ноября в Киргизии состоятся досрочные парламентские выборы

Ранее стало известно, что семью экс-главы Киргизии Алмазбека Атамбаева выселяют из дома в селе Кой-Таш. Об этом в начале сентября сообщила дочь экс-главы государства Алия Шагиева.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Киргизия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar