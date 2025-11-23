В Киргизии задержали сына и сторонников бывшего президента республики Атамбаева
Алмазбек Атамбаев. Обложка © president.kg
Сотрудники Министерства внутренних дел и Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали лидеров Социал-демократической партии, призывавших к смене власти в республике. Такой информацией поделился пресс-центр ГКНБ.
Согласно данным комитета, в числе задержанных оказался сын экс-президента Алмазбека Атамбаева Кадыр Атамбаев, а также его сторонники. Все они призывали к свержению действующей власти в Киргизии.
В настоящее время ведётся расследование по данному делу.
Ранее стало известно, что семью экс-главы Киргизии Алмазбека Атамбаева выселяют из дома в селе Кой-Таш. Об этом в начале сентября сообщила дочь экс-главы государства Алия Шагиева.