Семью экс-главы Киргизии Атамбаева выселяют из дома в селе Кой-Таш
Алмазбек Атамбаев. Обложка © president.kg
В селе Кой-Таш принудительно выселяют семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Дочь экс-главы государства Алия Шагиева сообщила об этом в социальных сетях.
По её словам, сотрудники, пришедшие к дому, намерены начать строительные работы до завершения судебного процесса. Во время попытки входа в дом пострадала помощница семьи. Шагиева подчеркнула, что участок ещё не передан государству, а действия властей она расценивает как месть бывшему президенту.
В свою очередь, Госагентство по управлению государственным имуществом заявило «Интерфаксу», что участок возвращён в госсобственность на основании решения суда. Планируется строительство дома престарелых и детского сада на этом месте.
«Слова о том, что дом официально передан государству — наглая ложь! Это невозможно, когда суды всё ещё не окончены. Действующая власть выкидывает семью Атамбаевых в контейнер, который они привезли, и показывает своё истинное лицо», — написала Шагиева.
Напомним, Атамбаев был президентом Киргизии в период с 2011 по 2017 годы. В июне 2020 года его признали виновным по делу о коррупции и приговорили к 11 годам 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие доказало, что экс-президент и ещё 19 человек причастны к незаконному освобождению из колонии в 2013 году вора в законе Азиза Батукаева. Он был признан виновным, но без назначения наказания в связи с давностью событий. В 2023-м Атамбаев вышел из колонии, проведя в заключении 3,5 года.