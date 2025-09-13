Семью экс-главы Киргизии Атамбаева выселяют из дома в селе Кой-Таш

В селе Кой-Таш принудительно выселяют семью бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Дочь экс-главы государства Алия Шагиева сообщила об этом в социальных сетях.

По её словам, сотрудники, пришедшие к дому, намерены начать строительные работы до завершения судебного процесса. Во время попытки входа в дом пострадала помощница семьи. Шагиева подчеркнула, что участок ещё не передан государству, а действия властей она расценивает как месть бывшему президенту.

В свою очередь, Госагентство по управлению государственным имуществом заявило «Интерфаксу», что участок возвращён в госсобственность на основании решения суда. Планируется строительство дома престарелых и детского сада на этом месте.