22 ноября, 23:10

Экоактивисты с Тунберг окрасили воды Гранд-канала в Венеции в зелёный цвет

Участники движения Extinction Rebellion вместе с Гретой Тунберг окрасили воды Гранд-канала Венеции и ещё девяти городах Италии в зелёный цвет в ходе протестной акциии под лозунгом «Остановите экоцид». Об этом сообщили экоактивисты в соцсети X.

«Зелёные воды по всей Италии. Турин, Болонья, Милан, Парма, Таранто, Венеция, Триест, Палермо, Падуя и Генуя. Сегодня #ExtinctionRebellion окрасил воды 10 итальянских городов в зелёный цвет, чтобы привлечь внимание к экоцидной политике итальянского правительства», — заявили в движении.

Экоактивисты Extinction Rebellion окрасили воды 10 городов Италии в зелёный цвет. Видео © X / Extinction Rebellion Italia

В Риме правоохранители предотвратили окрашивание воды на озере в квартале Эур, изъяв реагенты и баннеры.

А ранее в бразильском Белене прошла конференция ООН по изменению климата COP30, где произошло возгорание в «голубой зоне» мероприятия — пространстве, где участники размещали свои стенды и демонстрировали экологические проекты. В результате происшествия 13 человек обратились за медпомощью. В качестве официальной причиной пожара называют короткое замыкание или отказ генератора.

Тимур Хингеев
