23 ноября, 01:23

Reuters: США в ближайшие дни могут начать операцию по свержению Мадуро

Николас Мадуро. Обложка © X / Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce)

Соединённые Штаты в скором времени приступят к новому этапу операций, связанных с Венесуэлой. Одним из вариантов витка событий Вашингтон рассматривает попытку свергнуть действующего президента страны Николаса Мадуро. Об этом рассказали агентству Reuters четыре американских чиновника на условиях анонимности.

Точных данных о том, когда именно начнётся эта фаза и что именно в неё войдёт, нет. Также неизвестно, принял ли Дональд Трамп окончательное решение. На фоне недавнего наращивания американского военного присутствия в Карибском регионе стало появляться больше сообщений о возможных шагах США.

Белый дом первоначально может использовать тайные операции. Двое источников сообщили, что в числе обсуждаемых вариантов присутствует попытка сместить Мадуро. Администрация США рассматривает набор мер из-за обвинений против Венесуэлы в поставках наркотиков, приводящих к гибели американцев. Сам Мадуро отвергает любую причастность к этому.

Ранее американское издание The New York Times обвинило администрацию президента США Дональда Трампа в подготовке операции по захвату или устранению Мадуро. В рамках операции в Венесуэлу будет отправлено подразделение спецназа с соответствующей задачей. По альтернативному плану военные должны захватить ключевые объекты нефтедобывающей отрасли или другой критически важной инфраструктуры.

