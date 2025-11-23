Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 01:54

Водитель легковушки влетел в самую людную станцию метро Новосибирска и сбежал

Обложка © СПАСАТЕЛИ МАСС

Обложка © СПАСАТЕЛИ МАСС

Вечером в субботу, 22 ноября, легковой автомобиль Toyota Corolla врезался во входные двери станции метро «Золотая нива» в Новосибирске. О случившемся информирует муниципальная аварийная служба МАСС.

«Водитель автомобиля Toyota Corolla врезался в входные двери и пробил их, пролетев вниз по лестнице. К счастью, в данной ситуации пострадавших нет, что удивительно, учитывая, что «Золотая Нива» — одна из самых людных станций метро», — сказано в заявлении.

Как добавили в службе, после инцидента водитель легковушки скрылся с места происшествия. Прибывшие на место спасатели демонтировали повреждённые конструкции двери. Их помощь в извлечении транспортного средства из метро не потребовалась.

В Удмуртии 19-летняя девушка погибла и два ребёнка пострадали в автокатастрофе
В Удмуртии 19-летняя девушка погибла и два ребёнка пострадали в автокатастрофе

Ранее водитель автомобиля Hyundai сбил подростка в подмосковных Озёрах и скрылся с места происшествия. Авария случилась у одного из домов на улице Ленина. По предварительным данным, несовершеннолетний пешеход сразу погиб от полученных травм.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Происшествия
  • Новосибирская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar