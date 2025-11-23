Россия и США
23 ноября, 02:43

Аэропорт Эйндховена в Нидерландах закрывали на два часа из-за неизвестных дронов

Обложка © Ministerie van Defensie

Аэропорт Эйндховена в Нидерландах приостанавливал все рейсы на два часа из-за обнаружения неизвестных беспилотников в районе воздушной гавани. Об этом сообщил в соцсети X глава Минобороны Рубен Брекелманс.

«В районе аэропорта Эйндховена было замечено несколько дронов. В связи с этим гражданское и военное воздушное движение было приостановлено», — говорится в заявлении министра.

Для предотвращения вмешательства в работу авиагавани были применены средства противодействия дронам. Установить их принадлежность не удалось. Ведётся расследование. Полёты в аэропорту были возобновлены спустя два часа.

Ранее во Франции дважды за две недели зафиксировали пролёт неопознанного беспилотника над пороховым заводом компании Eurenco в коммуне Бержерак на юго-западе страны. Несмотря на немедленное реагирование национальной полиции, оператор беспилотника остаётся неидентифицированным. Местный прокурор сообщил об иниации полицейского расследования.

