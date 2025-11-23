Кучеров набрал 3 очка в победной игре с «Вашингтоном» и получил травму

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» потерпели поражение в матче регулярного чемпионата НХЛ, уступив на своём льду «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча состоялась в американской столице и завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

В составе «Тампы» дублем отметился Брэндон Хагел (3-я и 12-я минуты), также шайбы забросили Оливер Бьеркстранд (6), российский форвард Никита Кучеров (19) и Энтони Сирелли (56). У «Вашингтона» голы на счету Джастина Сурдифа (2), Джейкоба Чикрана (26) и Этена Фрэнка (46).

Российский нападающий Никита Кучеров не только продлил свою результативную серию до пяти матчей, но и оформил две голевые передачи. Эта игра позволила ему установить новый рекорд клуба, достигнув в 44-й раз отметки в два и более очка в первых периодах матчей НХЛ. Кроме того, он в 28-й раз набрал три очка за один период, повторив достижение Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз» среди действующих хоккеистов. Однако во втором периоде Кучеров получил повреждение и был вынужден досрочно покинуть лёд.

Со стороны «Вашингтона» российский форвард Александр Овечкин провёл на площадке 23 минуты, нанёс четыре броска по воротам и исполнил четыре силовых приёма, но не сумел набрать очков. Таким образом, 40-летний хоккеист прервал свою результативную серию, которая продолжалась четыре матча.

Это поражение стало для «Вашингтона» первым после трёх побед подряд. «Тампа-Бэй», в свою очередь, одержала третью победу подряд.