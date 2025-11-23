Рубио подтвердил, что авторами мирного плана стали США

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что предложенный США мирный план по Украине разрабатывали при сотрудничестве с обеими сторонами конфликта. Так он ответил на информацию от нескольких сенаторов, которые ранее указали на попытки Рубио отречься от разработки плана.

«Автором мирного предложения выступили США. План предлагается как прочная основа для текущих переговоров. Он основан на предложениях российской стороны. Но он также основан на предыдущих и текущих предложениях Украины», — написал Рубио в соцсети X.

Ранее сенатор-республиканец Майк Раундс, который разговаривал с Рубио перед его поездкой в Женеву для встречи с украинскими и европейскими чиновниками, цитировал госсекретаря: «Это не наша рекомендация. Это не наш мирный план». А независимый сенатор Ангус Кинг охарактеризовал содержание плана как «список пожеланий России».

Ранее спецпредставитель Дональда Трампа по украинскому урегулированию Кит Келлог допустил, что Владимир Зеленский может посетить Соединённые Штаты для обсуждения американского плана по прекращению конфликта. Он не исключил, что к плану будут приложены дополнительные документы, вероятно, содержащие конкретные гарантии безопасности. При этом, по его словам, речь идёт скорее о рамочном документе.