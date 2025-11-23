С покупателей машин Блиновской хотят взыскать миллионы рублей

Финансовый управляющий Елены Блиновской подала в суд сразу несколько требований — она добивается признания недействительными сделок по продаже Jeep Wrangler и Audi Q7, которые, по её мнению, были куплены на деньги блогерши и позже проданы в обход процедуры банкротства. Это следует из материалов суда.

По версии управляющей, Jeep был оформлен на мужа Блиновской, а затем перепродан — теперь Ознобихина требует вернуть 4 млн рублей покупателя в конкурсную массу. Аналогичное требование касается Audi Q7: сделку 2022 года она просит отменить и взыскать 3,95 млн рублей, которые считает реальной стоимостью машины на момент продажи.

Эти заявления пока не приняты к рассмотрению. Параллельно суд изучает другой иск управляющей — о признании незаконной продажи Porsche Cayenne, который, по данным СМИ, Блиновская покупала ради госномера «001».

Ранее Life.ru сообщал, что арбитражный суд в Москве арестовал всю недвижимость, которую Елена Блиновская переписала на своих родственников. При этом её адвокат Ознобихина потребовала вернуть имущество в конкурсную массу для расчётов с кредиторами.