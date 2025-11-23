Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 05:18

Два южных аэропорта России открыли после отражения атаки ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Росавиация сообщила, что аэропорты Геленджика и Краснодара (Пашковский) полностью возобновили приём и выпуск самолётов. Дополнительные ограничения, введённые ранее в целях безопасности полётов, официально сняты.

Ограничения действовали как превентивная мера, но сейчас Росавиация подтвердила: полёты безопасны, и работа воздушных гаваней вернулась к штатному режиму.

В подмосковном Жуковском и аэропорту Нижнего Новгорода ввели план «Ковёр»
В подмосковном Жуковском и аэропорту Нижнего Новгорода ввели план «Ковёр»

Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников над девятью регионами страны и над акваторией Чёрного моря. Наибольшее число сбили над Чёрным морем — 36 дронов.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Росавиация
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar