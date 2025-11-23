Два южных аэропорта России открыли после отражения атаки ВСУ

Росавиация сообщила, что аэропорты Геленджика и Краснодара (Пашковский) полностью возобновили приём и выпуск самолётов. Дополнительные ограничения, введённые ранее в целях безопасности полётов, официально сняты.

Ограничения действовали как превентивная мера, но сейчас Росавиация подтвердила: полёты безопасны, и работа воздушных гаваней вернулась к штатному режиму.

Российские системы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 75 украинских беспилотников над девятью регионами страны и над акваторией Чёрного моря. Наибольшее число сбили над Чёрным морем — 36 дронов.