23 ноября, 05:40

«Это утопия»: Командир «Пятнашки» указал на проблемы ВСУ в горячих точках фронта

Командир «Пятнашки»: У ВСУ кончаются мобилизованные для закрытия дыр на фронте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Вооружённые силы Украины сталкиваются с острой нехваткой личного состава для противодействия успешным прорывам российских войск. Об этом заявил командир интернациональной бригады «Пятнашка» Ахра Авидзба.

По словам военного, командование ВСУ вынуждено срочно перебрасывать подразделения на наиболее проблемные участки фронта, чтобы закрывать пробелы в обороне. При этом украинские командиры едва успевают присылать мобилизованных в горячие точки. Однако такая тактика, по оценке командира, не принесёт украинской стороне успеха.

«Быть догоняющими в обороне — это точно утопия, нежели какой-то успех», — заключил военный в беседе с ТAСС.

Кроме того, большое количество бойцов ВСУ принимают решения сдаться в плен. Однако они боятся делать это массово, ведь за это их могут убить сослуживцы. По словам главы ДНР, украинские бойцы сдавались бы целыми подразделениями, если бы их за это не убивали.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

