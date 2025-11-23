«Её уже нет!» Писатель Олег Рой заявил, что Алла Пугачёва выжила из ума

Певица Алла Пугачёва «выжила из ума» и её «стоит забыть и не вспоминать». Об этом в интервью NEWS.ru заявил 60-летний писатель Олег Рой, раскритиковавший уехавшую из страны исполнительницу.

«На мой взгляд, она выжила из ума абсолютно. Её следует простить и забыть. Простить только потому, что есть прошлое, которое связывает нас с её песнями. Но самой её уже нет для нашей великой страны», — заявил он.

Сам Олег Рой – писатель, сценарист и общественный деятель, автор более 60 романов, некоторые из которых были экранизированы. Он также участвовал в создании ряда анимационных сериалов.

Ранее во время прогулки по Лимасолу Алла Пугачёва обратилась к молодому поколению с советом не оглядываться на чужие мнения и рекомендации. По её словам, самостоятельность в принятии решений помогает каждому выстроить собственный путь и не стать заложником чужих ожиданий.