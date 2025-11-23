Сенаторы заявили FT об «отречении» Рубио от мирного плана, но он всё расставил по местам

Госсекретарь Марко Рубио отверг спорный мирный план по Украине, считая, что его 28 пунктов не соответствуют политике администрации президента Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

«Это не наша рекомендация. Это не наш мирный план», — сказал сенатор-республиканец Майк Раундс.

Похожее мнение высказал независимый сенатор от штата Мэн Ангус Кинг. Сам Рубио уже заявил, что предложенный США мирный план по Украине разрабатывали при сотрудничестве с обеими сторонами конфликта. Так он ответил на информацию от нескольких сенаторов, которые говорили об его «отречении» от документа.

Напомним, ранее Трамп одобрил детализированный мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Американская администрация представила документ как сбалансированное решение, обеспечивающее гарантии безопасности для всех участвующих сторон.