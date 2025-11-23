Поставки грузинского вина в Россию достигли максимума с апреля

В октябре 2025 года объём поставок грузинского вина в Россию достиг максимального показателя с апреля 2024 года, составив 6,5 тысячи тонн. Статистические данные, опубликованные грузинской таможенной службой, свидетельствуют о заметном оживлении торговли.

Осенний рост закупок российскими компаниями показал увеличение на 10% по сравнению с сентябрём. В денежном выражении импорт также вырос, достигнув 19 миллионов долларов против 16,9 миллиона долларов месяцем ранее.

Однако, несмотря на позитивную октябрьскую динамику, итоги первых десяти месяцев года остаются ниже прошлогодних показателей. С января по октябрь российский импорт грузинского вина в денежном выражении сократился на 14% в годовом сопоставлении, опустившись до минимального с 2022 года уровня в 139,2 миллиона долларов.

Ранее Life.ru сообщал, что к 2035 году именно российские вина займут 80% внутреннего рынка. Для этого нужно значительно расширить площадь виноградников и набраться терпения. Сейчас они занимают около 114 тысяч гектаров, но показатель надо как минимум удвоить.