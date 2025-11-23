Россия сохранила 5-е место в топе стран с самыми большими запасами золота в мире

Несмотря на недавние незначительные продажи, золотой резерв России сохраняется на рекордном уровне в 2326,54 тонны, что превышает показатели Китая и Индии. Об этом заявил в беседе с РБК аналитик Николай Дудченко.

Согласно данным WGC, свыше 80% текущего объема резервов — более 1900 тонн — было приобретено в современный период. Основные закупки пришлись на два ключевых этапа: 2008-2012 годы (более 500 тонн) и 2014-2019 годы (свыше 1200 тонн). Эти периоды характеризовались благоприятной ценовой конъюнктурой и совпали с глобальными кризисами — финансовым 2008 года и геополитическим после 2014 года.

Эксперт прогнозирует, что в обозримом будущем существенных продаж золота из резервов не ожидается, поскольку Банк России придерживается консервативного подхода к использованию золотовалютных резервов, и текущих предпосылок для изменения этой стратегии нет.

По запасам золота Россия занимает пятую строчку в мире. Выше — Франция (2,44 тысячи тонн), Италия (2,45), Германия (3,35) и США, владеющие четвертью всех золотых запасов в мире (8,13).

Кстати, Китай скоро поправит свой процент золотых запасов, ведь недавно в КНР нашли крупнейшее в стране месторождение низкопробного золота. Эксперты считают, что там покоятся 1,44 тысячи тонн этого драгоценного металла.