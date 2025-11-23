Стюардесса получила 7 лет колонии за угрозы танкисту с СВО и его детям

В России суд вынес приговор в отношении стюардессы «Уральских авиалиний» за то, что она оскорбляла военных и публиковала ложную информацию о спецоперации. Обвиняемая получила 7 лет тюрьмы. Об этом пишет телеграм-канал «Два майора».

В 2024 году Варвара Волкова в чате посёлка Сапроново Московской области начала оскорблять присутствовавшего там военнослужащего-танкиста. Девушка узнала личные данные бойца и написала его детям сообщения с угрозами, пообещав привести к ним на разборки «соратников». Волкова также обвинила ВС РФ в «нападении» на мирные города Украины и выразила надежду, что ВСУ скоро займут Москву. Она написала, что «пригласит украинских солдат на чай». Следствие доказало в суде, что Волкова совершила преступление против Армии России. Стюардессу признали виновной.

Ранее сообщалось, что в Омске суд привлёк к административной ответственности журналистку и переводчицу Radio France Анастасию Седухину. Она брала интервью у чиновника из местной администрации по поводу памятника Феликсу Дзержинскому в октябре текущего года, не имея аккредитации МИД РФ.