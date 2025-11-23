«Так бы не поступил!» Безруков фразой Саши Белого пресёк упрёки в насмешке над узбеками

Известного российского актёра Сергея Безрукова решили «отметить» в Интернете из-за неуважения к узбекскому народу. Артист столкнулся с критикой из-за истории, рассказанной им несколько месяцев назад на пресс-конференции, из-за чего он решил всё прояснить.

Сергей Безруков записал видео после критики по поводу неуважения к узбекскому народу. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / s_bezrukov

Безруков поделился воспоминаниями, как ночью в Ташкенте пытался попасть на кладбище, чтобы возложить цветы на могилу дочери Сергея Есенина. Местный житель, узнав актёра по сериалу «Бригада», смог произнести лишь «Белый». Безруков в шутливой манере воспроизвёл акцент этого человека, что и вызвало волну негодования.

В ответ на обвинения актёр записал видеообращение в соцсетях, в котором подчеркнул своё уважение к узбекскому народу и заявил, что не хотел никого обидеть. Завершил он свою речь фразой, что его знаменитый герой Саша Белый «так бы не поступил».

«Кто-то решил трактовать мои слова, как усмешку над узбекским языком и над узбекским народом тем более. Это, конечно же, провокация. Я понимаю, на что она направлена: чтобы вбить клин, чтобы посеять межнациональную рознь», — отметил Безруков

Ранее стало известно, что Сергей Безруков возглавил зрительский рейтинг лучших российских актёров 2025 года. Он набрал 15% голосов, продемонстрировав значительный рост популярности за последний год. В список лидеров также вошли Сергей Бурунов и Юра Борисов.