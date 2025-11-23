Почти 200 тысяч украинцев рискуют оказаться вне закона в США из-за Трампа

В США около 200 тысяч украинцев могут оказаться вне закона, так как при нынешнем главе Белого дома Дональде Трампе все заявления от приезжих с Украины о продлении правового статуса рассматриваются с большой задержкой. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные американского правительства.

«Задержки администрации Трампа с обработкой заявок по гуманитарной программе для украинцев, запущенной бывшим президентом-демократом Джо Байденом, привели к тому, что почти 200 тысяч человек оказались под угрозой потери своего правового статуса по состоянию на 31 марта», — сказано в тексте.

С апреля 2022 года в США по программе администрации тогдашнего президента страны Джо Байдена въехало около 260 тысяч украинцев, утверждается в статье. Но при Трампе иностранцы начали испытывать проблемы с продлением своего статуса на территории Штатов. Так, с мая 2025 года власти страны обработали лишь 1,9 тысячи заявок на продление статуса приезжих, говорится в публикации.

