На Шатурской ГРЭС загорелось три трансформатора из-за налёта беспилотников

МЧС сообщило о возгорании трёх трансформаторов на Шатурской ГРЭС после атаки вражеских БПЛА. Пожар начался утром: каждый из объектов горел на площади около 65 квадратных метров.

«23 ноября в 07:05 мск поступило сообщение о возгорании четырёх трансформаторов в муниципальном округе Шатура. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение трех трансформаторов по 65 кв. м», — информирует МЧС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что станцию атаковали украинские дроны. Часть беспилотников сбила ПВО, но несколько упали прямо на территорию ГРЭС, что и стало причиной пожара. По его словам, огонь уже локализован, угрозы для жителей нет.