Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 07:42

На Шатурской ГРЭС загорелось три трансформатора из-за налёта беспилотников

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Super8

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Super8

МЧС сообщило о возгорании трёх трансформаторов на Шатурской ГРЭС после атаки вражеских БПЛА. Пожар начался утром: каждый из объектов горел на площади около 65 квадратных метров.

«23 ноября в 07:05 мск поступило сообщение о возгорании четырёх трансформаторов в муниципальном округе Шатура. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается горение трех трансформаторов по 65 кв. м», — информирует МЧС.

Расчёты ПВО сбили 75 украинских дронов над российскими регионами за ночь
Расчёты ПВО сбили 75 украинских дронов над российскими регионами за ночь

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что станцию атаковали украинские дроны. Часть беспилотников сбила ПВО, но несколько упали прямо на территорию ГРЭС, что и стало причиной пожара. По его словам, огонь уже локализован, угрозы для жителей нет.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar