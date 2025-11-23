Три человека пострадали в лобовом столкновении автобуса и «Газели» под Тюменью

В Тюменской области автобус, в салоне которого находились три пассажира, столкнулся с фургоном «Газель». Информацией поделились в региональной Госавтоинспекции. Травмы получили оба водителя и 43-летняя пассажирка «Газели».

ДТП под Тюменью. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Тюменской области

«Автобус «ПАЗ» и «Газель» столкнулись вчера вечером на 18-м километре автодороги Центральный-Емуртла-Видонова под Заводоуковском. Предварительно, водитель «Газели» не справился с управлением грузовика, произошло столкновение с автобусом, ехавшим в попутном направлении», — уточнили в ведомстве.

