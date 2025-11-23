Три человека пострадали в лобовом столкновении автобуса и «Газели» под Тюменью
Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Тюменской области
В Тюменской области автобус, в салоне которого находились три пассажира, столкнулся с фургоном «Газель». Информацией поделились в региональной Госавтоинспекции. Травмы получили оба водителя и 43-летняя пассажирка «Газели».
«Автобус «ПАЗ» и «Газель» столкнулись вчера вечером на 18-м километре автодороги Центральный-Емуртла-Видонова под Заводоуковском. Предварительно, водитель «Газели» не справился с управлением грузовика, произошло столкновение с автобусом, ехавшим в попутном направлении», — уточнили в ведомстве.
Ранее в Саратовской области произошло страшное ДТП с участием тягача и двух легковых автомобилей. Авария случилась в Хвалынском районе около посёлка Возрождение, где столкнулись тягач с прицепом, Lada и X-citi. Погиб один человек.
