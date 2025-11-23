Telegraph: Зеленский оказался в осаде
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Владимир Зеленский оказался в затруднительном положении из-за коррупционного скандала и сложной ситуации на фронте. Об этом рассказал The Telegraph.
«У Владимира Зеленского связаны руки из-за продвижения российских сил на Донбассе и в Запорожской области, тяжёлой нехватки солдат в ВСУ и исчерпания финансовых ресурсов у правительства, погрязшего в коррупционных скандалах», — говорится в публикации.
Обозреватель издания также отметил, что европейские лидеры, хотя и призывают Киев продолжать боевые действия, не обеспечивают достаточную финансовую поддержку.
Ранее сообщалось, что Зеленский сталкивается с комплексом из трёх серьёзных вызовов, которые могут подорвать его позиции как внутри Украины, так и за её пределами. Ключевыми факторами давления являются коррупционный скандал, значительные потери ВСУ и ухудшение отношений с президентом США Дональдом Трампом. Особую остроту ситуации для Киева придаёт история, связанная с бегством бизнесмена Тимура Миндича.
