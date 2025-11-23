Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 08:28

Ушёл из жизни народный артист России Виталий Мишле

Обложка © РИА Новости

Обложка © РИА Новости

На 85-м году жизни скончался выдающийся артист оперетты, заслуженный артист РСФСР Виталий Мишле, известный широкой публике по роли в фильме «Девичий переполох». Смерть наступила в пятницу, 21 ноября.

«Он до самого конца удивлял зрителей незаурядным, не потускневшим со временем актерским даром, который позволял ему в самых невероятных сценических обстоятельствах оставаться предельно органичным и правдивым», — говорится в некрологе Московского театра оперетты.

Выпускник Музыкального училища имени Гнесиных (1967 год) всю свою творческую жизнь посвятил Московскому театру оперетты. За годы службы он блестяще исполнил роли в таких знаменитых постановках, как «Королева чардаша», «Фиалка Монмартра», «Летучая мышь» и «Граф Люксембург», с равным мастерством воплощая как комедийные, так и драматические образы. Помимо театральной деятельности, Мишле запомнился телезрителям по фильмам-спектаклям «Севастопольский вальс», «Прекрасная Галатея» и «Вас приглашает оперетта».

Сооснователь группы DZIDZIO Олег «Лесик» Турко умер после операции и отравления
Сооснователь группы DZIDZIO Олег «Лесик» Турко умер после операции и отравления

Ранее Life.ru сообщал, что в возрасте 77 лет скончался выдающийся российский композитор и педагог Григорий Корчмар. За свою жизнь он написал около 200 музыкальных произведений. При этом он был хорош сразу в нескольких жанрах — от театральных и симфонических работ до сочинений для детей.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar