Ушёл из жизни народный артист России Виталий Мишле

На 85-м году жизни скончался выдающийся артист оперетты, заслуженный артист РСФСР Виталий Мишле, известный широкой публике по роли в фильме «Девичий переполох». Смерть наступила в пятницу, 21 ноября.

«Он до самого конца удивлял зрителей незаурядным, не потускневшим со временем актерским даром, который позволял ему в самых невероятных сценических обстоятельствах оставаться предельно органичным и правдивым», — говорится в некрологе Московского театра оперетты.

Выпускник Музыкального училища имени Гнесиных (1967 год) всю свою творческую жизнь посвятил Московскому театру оперетты. За годы службы он блестяще исполнил роли в таких знаменитых постановках, как «Королева чардаша», «Фиалка Монмартра», «Летучая мышь» и «Граф Люксембург», с равным мастерством воплощая как комедийные, так и драматические образы. Помимо театральной деятельности, Мишле запомнился телезрителям по фильмам-спектаклям «Севастопольский вальс», «Прекрасная Галатея» и «Вас приглашает оперетта».

