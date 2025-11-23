Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 09:05

«Я не знаю, что делать»: Прах Плисецкой и Щедрина не смогли развеять над Россией

Прах Майи Плисецкой и Родиона Щедрина не смогли развеять над Россией

Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

Обложка © РИА Новости / Алексей Даничев

Душеприказчик покойных балерины Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина, заявил, что не смог исполнить их последнюю волю. Владимир Титоренко не завеял их прах над Россией, потому что ему неизвестно точное местонахождение останков супругов, кремированных в Германии.

«Я не знаю, что с этим делать, потому что последняя воля — соединить прах и развеять его над Россией. Как это сделать — я не представлю», сказал Титоренко на шоу «Сегодня вечером», посвящённом 100-летию балерины.

Ситуация осложняется международным характером кремации. При этом брат покойной балерины Азарий Плисецкий выразил готовность помочь в решении этого вопроса, а Николай Цискаридзе назвал последнюю волю Майи Плисецкой мудрым решением.

«Когда не стало Майи Михайловны — это было абсолютно неожиданно, но когда я узнал, что она сама не хотела никакого гражданского прощания, никакого там официоза, и если честно, я очень обрадовался, потому что для меня она абсолютно... вот уехала, должна скоро появиться. У меня ощущение, что ну вот скоро приедет, и мы опять здесь встретимся», — заявил артист балета и телеведущий.

Сама Майя Плисецкая, ушедшая из жизни в 2015 году в возрасте 89 лет, и Родион Щедрин, скончавшийся в ночь на 29 августа в возрасте 92 лет, провели последние годы жизни в Германии. В 2007 году бездетные супруги составили завещание, назначив Титоренко своим душеприказчиком и озвучив желание объединить их прах, а затем развеять его над территорией России.

«Тела наши после смерти кремировать, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто проживёт дольше, или в случае нашей одновременной кончины, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией», — говорится в завещании.

В Академии Русского балета имени Вагановой открылась выставка к 100-летию Майи Плисецкой
В Академии Русского балета имени Вагановой открылась выставка к 100-летию Майи Плисецкой

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова с признательностью вспомнила о поддержке, оказанной ей в своё время композитором Родионом Щедриным и его супругой, балериной Майей Плисецкой. Волочкова подчеркнула, что именно они проявили мужество и публично поддержали её в тот период, когда от неё отвернулись другие коллеги. Артистка добавила, что супруги высоко оценивали её талант, называя её выдающейся русской балериной.

Всё самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Майя Плисецкая
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar