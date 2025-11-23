«Я не знаю, что делать»: Прах Плисецкой и Щедрина не смогли развеять над Россией

Душеприказчик покойных балерины Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина, заявил, что не смог исполнить их последнюю волю. Владимир Титоренко не завеял их прах над Россией, потому что ему неизвестно точное местонахождение останков супругов, кремированных в Германии.

«Я не знаю, что с этим делать, потому что последняя воля — соединить прах и развеять его над Россией. Как это сделать — я не представлю», — сказал Титоренко на шоу «Сегодня вечером», посвящённом 100-летию балерины.

Ситуация осложняется международным характером кремации. При этом брат покойной балерины Азарий Плисецкий выразил готовность помочь в решении этого вопроса, а Николай Цискаридзе назвал последнюю волю Майи Плисецкой мудрым решением.

«Когда не стало Майи Михайловны — это было абсолютно неожиданно, но когда я узнал, что она сама не хотела никакого гражданского прощания, никакого там официоза, и если честно, я очень обрадовался, потому что для меня она абсолютно... вот уехала, должна скоро появиться. У меня ощущение, что ну вот скоро приедет, и мы опять здесь встретимся», — заявил артист балета и телеведущий.

Сама Майя Плисецкая, ушедшая из жизни в 2015 году в возрасте 89 лет, и Родион Щедрин, скончавшийся в ночь на 29 августа в возрасте 92 лет, провели последние годы жизни в Германии. В 2007 году бездетные супруги составили завещание, назначив Титоренко своим душеприказчиком и озвучив желание объединить их прах, а затем развеять его над территорией России.

«Тела наши после смерти кремировать, и когда настанет печальный час ухода из жизни того из нас, кто проживёт дольше, или в случае нашей одновременной кончины, оба наши праха соединить воедино и развеять над Россией», — говорится в завещании.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова с признательностью вспомнила о поддержке, оказанной ей в своё время композитором Родионом Щедриным и его супругой, балериной Майей Плисецкой. Волочкова подчеркнула, что именно они проявили мужество и публично поддержали её в тот период, когда от неё отвернулись другие коллеги. Артистка добавила, что супруги высоко оценивали её талант, называя её выдающейся русской балериной.