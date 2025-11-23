Россия и США
23 ноября, 08:53

Названы 10 ведущих морских держав мира

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roden Wilmar

Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН представил ежегодный рейтинг ведущих морских держав мира под названием «Морские державы — 2025». Как сообщает РБК, исследование определяет позиции стран по их влиянию в морском пространстве.

Согласно докладу, первую и вторую позиции в рейтинге занимают Китай и Соединённые Штаты Америки соответственно. Россия расположилась на третьем месте, подтвердив свой статус одной из ключевых морских держав.

Четвёртое место заняла Япония, следом за которой расположились Республика Корея и Великобритания. Далее в списке следуют Индонезия, Норвегия и Франция. Замыкает десятку ведущих морских держав Индия. Авторы исследования отмечают, что морские ресурсы представляют собой относительно стабильный показатель, который может изменяться в зависимости от территориальных споров или военно-политических конфликтов.

Ранее Life.ru сообщал, что американский президент Дональд Трамп хочет создать антикитайский «Золотой флот». Офицеры считают, что туда войдут около 300 кораблей, которых будут сопровождать повсюду беспилотники.

