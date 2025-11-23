Белоруссия призналась в военном сотрудничестве с Западом

Беларуссия не стала разрывать рабочие контакты по военным вопросам со странами Запада, чтобы сохранить мир у своих границ. Об этом в эфире «ВоенТВ» сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Республики генерал-майор Валерий Ревенко.

«Мы сохраняем рабочие контакты со странами Запада. Эти контакты предназначены прежде всего для сохранения стабильности обстановки, для поддержания этого мира, по крайней мере, около границ Республики Беларусь. Это крайне важно для нашего государства», — пояснил он.

По его словам, Минск активно развивает отношения в военной отрасли с государствами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Ревенко подчеркнул, что связи с Москвой по-прежнему крепки и стабильны, однако Белоруссия должна думать и о своём авторитете на международной арене.

