Любителям роллов грозит инсульт: Как не отказаться от любимого блюда и не навредить себе

Частые походы в суши-бары могут повышать риск гипертонии и инсульта из-за соевого соуса с высоким содержанием натрия. Об этом SHOT ПРОВЕРКЕ сообщил кандидат медицинских наук, кардиолог Андрей Кондрахин.

Соевый соус, который обычно подают к роллам, богат натрием. Он задерживает жидкость в организме, провоцируя рост артериального давления и создавая дополнительную нагрузку на сосуды, почки и мозг.

Терапевты рекомендуют есть роллы не чаще одного–двух раз в месяц, и только здоровым людям. Даже соевый соус с пониженным содержанием натрия не снижает риски, если общее потребление соли за день превышает рекомендованную норму — одну чайную ложку без горки.

Суточная норма натрия для взрослого человека — не более 2 г (эквивалентно 5 г поваренной соли). При этом всего 15 мл обычного соевого соуса могут содержать до 1 г соли.

Это предупреждение перекликается с мнением гастроэнтеролога, которая назвала главным источником избыточной соли не солонку, а готовые продукты: колбасы, сосиски, сыры, соусы и полуфабрикаты. По её словам, регулярное употребление такой еды значительно повышает риск инфарктов и инсультов. Врач призывает минимизировать потребление промышленно обработанных продуктов и чаще готовить дома.