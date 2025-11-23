Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 09:19

На подлёте к Москве сбит четвёртый беспилотник ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Ira.foto.2024

На подлёте к Москве был сбит украинский беспилотник, четвёртый с ночи. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале московский мэр Москвы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны отражена атака одного беспилотного средства, летевшего на Москву», — написал градоначальник.

Он добавил, что сейчас на месте обломков работают специалисты экстренных служб.

Отражена воздушная атака на Москву, сбито уже три БПЛА
Отражена воздушная атака на Москву, сбито уже три БПЛА

Ранее Life.ru рассказывал, что в Брянской области после налёта украинских дронов загорелся жилой дом. Кроме того, в ходе атаки ВСУ был ранен один мирный житель, ему была оперативно оказана медицинская помощь.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar