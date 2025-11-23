На подлёте к Москве сбит четвёртый беспилотник ВСУ

На подлёте к Москве был сбит украинский беспилотник, четвёртый с ночи. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале московский мэр Москвы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны отражена атака одного беспилотного средства, летевшего на Москву», — написал градоначальник.

Он добавил, что сейчас на месте обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Брянской области после налёта украинских дронов загорелся жилой дом. Кроме того, в ходе атаки ВСУ был ранен один мирный житель, ему была оперативно оказана медицинская помощь.