Дом вспыхнул после удара ВСУ по Брянской области
Обложка © Life.ru
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по посёлку Белая Березка в Трубчевском районе. По его словам, украинские военные целили именно по жилой застройке.
В результате атаки лёгкое ранение получил местный житель — ему оперативно оказали медицинскую помощь. В одном из домов вспыхнул пожар, а осколками повреждены хозяйственная постройка и окна многоквартирного дома.
Богомаз назвал произошедшее «очередным подлым преступлением» и пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.
За прошедшую ночь российские силы ПВО уничтожили 75 украинских беспилотников над территорией нашей страны. ВСУ удалось повредить Шатурскую ГРЭС, из-за чего город был переведён на резервное снабжение. Жертв и пострадавших удалось избежать. Позже Собянин сообщил об отражении атаки на Москву.
