23 ноября, 08:51

Дом вспыхнул после удара ВСУ по Брянской области

Обложка © Life.ru

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по посёлку Белая Березка в Трубчевском районе. По его словам, украинские военные целили именно по жилой застройке.

В результате атаки лёгкое ранение получил местный житель — ему оперативно оказали медицинскую помощь. В одном из домов вспыхнул пожар, а осколками повреждены хозяйственная постройка и окна многоквартирного дома.

Богомаз назвал произошедшее «очередным подлым преступлением» и пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

За прошедшую ночь российские силы ПВО уничтожили 75 украинских беспилотников над территорией нашей страны. ВСУ удалось повредить Шатурскую ГРЭС, из-за чего город был переведён на резервное снабжение. Жертв и пострадавших удалось избежать. Позже Собянин сообщил об отражении атаки на Москву.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

