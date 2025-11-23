Дом вспыхнул после удара ВСУ по Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по посёлку Белая Березка в Трубчевском районе. По его словам, украинские военные целили именно по жилой застройке.

В результате атаки лёгкое ранение получил местный житель — ему оперативно оказали медицинскую помощь. В одном из домов вспыхнул пожар, а осколками повреждены хозяйственная постройка и окна многоквартирного дома.

Богомаз назвал произошедшее «очередным подлым преступлением» и пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.