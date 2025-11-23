Глава Шатуры сообщил о последствиях атаки дронов на ГРЭС
В городе Шатура в Московской области работают над устранением последствий атаки украинских беспилотников. Об этом заявил глава муниципального округа Николай Прилуцкий у себя в соцсетях.
По его словам, пострадавших удалось избежать, однако есть проблемы с электроэнергией и теплоснабжением.
«Ситуация под контролем. Все оперативные службы на месте. Ликвидируем последствия атаки. Электро- и теплоснабжение будет восстановлено в ближайшее время», — написал он.
Прилуцкий также призвал местных жителей немедленно сообщать в органы, если они вдруг найдут на земле обломки беспилотников.
Прошедшей ночью российские системы ПВО сбили 75 украинских дронов в разных регионах РФ. Больше всего было над Чёрным морем — 36. ВСУ также атаковали Шатурскую ГРЭС, из-за чего властям пришлось переключиться на резервные линии снабжения.
