Воробьёв созывает оперштаб на совещание после удара ВСУ по Шатурской ГРЭС
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noomcpk
Водоснабжение, канализация и электричество в городе Шатура работают в обычном режиме. Специалистам осталось починить лишь теплоснабжение после налёта дронов на ГРЭС, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв у себя в телеграм-канале.
«Вода, канализация и электроснабжение в городе Шатура работают штатно. Принимаются все меры для оперативного восстановления теплоснабжения», — написал глава региона.
По его словам, в 13:00 будет проведено совещание с участием всех служб, где будут намечены дальнейшие действия по восстановлению инфраструктуры.
За прошедшую ночь российские силы ПВО уничтожили 75 украинских беспилотников над территорией нашей страны. ВСУ удалось повредить Шатурскую ГРЭС, из-за чего город был переведён на резервное снабжение. Жертв и пострадавших удалось избежать.
