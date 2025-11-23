Воробьёв созывает оперштаб на совещание после удара ВСУ по Шатурской ГРЭС

Водоснабжение, канализация и электричество в городе Шатура работают в обычном режиме. Специалистам осталось починить лишь теплоснабжение после налёта дронов на ГРЭС, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв у себя в телеграм-канале.

«Вода, канализация и электроснабжение в городе Шатура работают штатно. Принимаются все меры для оперативного восстановления теплоснабжения», — написал глава региона.

По его словам, в 13:00 будет проведено совещание с участием всех служб, где будут намечены дальнейшие действия по восстановлению инфраструктуры.