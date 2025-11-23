Россия и США
23 ноября, 09:36

Аналитик назвала декабрь лучшим месяцем для вкладов и посоветовала доходную стратегию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sutthiphong Chand

Открывать вклады лучше всего в декабре — это самый выгодный месяц для размещения денег в банках. Такой совет россиянам в беседе с агентством «Прайм» дала аналитик Гаянэ Замалеева.

В последний месяц года финансовые учреждения традиционно усиливают конкуренцию за средства населения. На рынке появляются промоакции: повышенные ставки на короткий срок, бонусы за открытие вклада онлайн или через финансовые маркетплейсы. Однако такая выгода, как правило, действует только первые один–два месяца, после чего ставка возвращается к базовому уровню.

Для максимальной доходности эксперт рекомендует использовать стратегию «лестницы вкладов»: часть средств разместить на краткосрочном декабрьском депозите, чтобы поймать акционные условия, а остальное — на долгосрочных вкладах, зафиксировав ставку. В январе, напомнила Замалеева, деловая активность банков снижается из-за праздников, а новые предложения появляются лишь ближе к концу месяца и редко бывают выгодными.

При этом доход от процентов по вкладам может пригодиться не только как дополнительный заработок, но и для увеличения налоговых вычетов. Как ранее рассказала налоговый консультант, проценты по вкладам входят в налоговую базу и могут быть учтены при оформлении вычетов — например, социальных или имущественных. Это особенно актуально для студентов, пенсионеров, домохозяек и ИП с небольшим официальным доходом: если удержанного НДФЛ за год не хватает для полного использования вычета, подключив проценты по вкладам, можно вернуть больше денег через декларацию.

Юрий Лысенко
