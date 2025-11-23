Россия и США
23 ноября, 09:36

Аэропорт Внуково отменил план «Ковёр»

Обложка © Life.ru

Московский аэропорт Внуково отменил введённые ранее ограничения на приём и выпуск рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Внуково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в публикации.

Представитель Росавиации добавил, что меры были введены в целях обеспечения безопасности гражданских рейсов.

Ранее Life.ru рассказывал, что в столичном аэропорте Внуково ввели план «Ковёр» для обеспечения безопасности полётов. Мэр Москвы Сергей Собянин также рассказывал, что около полудня на подлёте к столице был сбит украинский дрон.

