Аэропорт Внуково отменил план «Ковёр»
Обложка © Life.ru
Московский аэропорт Внуково отменил введённые ранее ограничения на приём и выпуск рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Аэропорт Внуково. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в публикации.
Представитель Росавиации добавил, что меры были введены в целях обеспечения безопасности гражданских рейсов.
Ранее Life.ru рассказывал, что в столичном аэропорте Внуково ввели план «Ковёр» для обеспечения безопасности полётов. Мэр Москвы Сергей Собянин также рассказывал, что около полудня на подлёте к столице был сбит украинский дрон.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.