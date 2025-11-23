В аэропорту Внуково ввели план «Ковёр»

Приём и выпуск самолётов приостановили в московском аэропорту Внуково для обеспечения безопасности полётов. О введении плана «Ковёр» сообщила Росавиация.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении Росавиации.