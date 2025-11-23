Россия и США
23 ноября, 08:44

В аэропорту Внуково ввели план «Ковёр»

Обложка © Росавиация

Приём и выпуск самолётов приостановили в московском аэропорту Внуково для обеспечения безопасности полётов. О введении плана «Ковёр» сообщила Росавиация.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении Росавиации.

За прошедшую ночь российские силы ПВО уничтожили 75 украинских беспилотников над территорией нашей страны. ВСУ удалось повредить Шатурскую ГРЭС, из-за чего город был переведён на резервное снабжение. Жертв и пострадавших удалось избежать. Позже Собянин сообщил об отражении атаки на Москву.

