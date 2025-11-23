В аэропорту Внуково ввели план «Ковёр»
Обложка © Росавиация
Приём и выпуск самолётов приостановили в московском аэропорту Внуково для обеспечения безопасности полётов. О введении плана «Ковёр» сообщила Росавиация.
«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении Росавиации.
За прошедшую ночь российские силы ПВО уничтожили 75 украинских беспилотников над территорией нашей страны. ВСУ удалось повредить Шатурскую ГРЭС, из-за чего город был переведён на резервное снабжение. Жертв и пострадавших удалось избежать. Позже Собянин сообщил об отражении атаки на Москву.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.