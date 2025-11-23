Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

23 ноября, 09:58

Парень взорвал гранаты и дымовую шашку при налёте на криптообменник в Петербурге

Обложка © Life.ru

В Санкт-Петербурге полиция задержала 21-летнего безработного жителя Ленобласти, который взорвал две страйкбольные гранаты в криптообменнике в отеле в Санкт-Петербурге, потребовав передать ему цифровую валюту. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

«Молодой человек вошёл в кабинет, где располагался обменный пункт криптовалюты, привёл в действие две страйкбольные гранаты и поджёг дымовую шашку. После этого он потребовал перевести всю имеющуюся в распоряжении сотрудников пункта криптовалюту на указанный им электронный кошелёк», — уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Ранее специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) арестовал банду, похищавшую участников СВО и подвергавшую их пыткам с целью вымогательства денег. Угрозы со стороны преступников распространялись не только на военнослужащих, но и на членов их семей.

