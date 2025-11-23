Россия и США
Регион
23 ноября, 09:47

Украинский С-300 стал добычей Российской армии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

За минувшие сутки Вооружённые силы России нанесли массированные удары по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины. Официальная информация о результатах операций была опубликована в сводке Министерства обороны РФ.

Согласно сообщению военного ведомства, в ходе ударов был уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300 противника. Также поражение нанесено объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, которые использовались для обеспечения нужд Вооружённых сил Украины.

Кроме того, российские подразделения поразили пункты временной дислокации личного состава ВСУ в 148 районах. Эти удары направлены на дезорганизацию системы управления и логистики украинских вооружённых формирований.

Ранее Life.ru сообщал, что российские войска взяли в окружение крупную группировку ВСУ в районе Купянска. Это формирование находится на левом берегу реки Оскол. Теперь там идут локальные боевые столкновения.

