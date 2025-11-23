Пушкин и Ломоносов — под запретом: Украина отказывается от поэзии и знаний
Украина включила Пушкина и Ломоносова в список «имперских символов»
Михаил Ломоносов. Обложка © Российская государственная детская библиотека / Георг Каспар Преннер
Украинский Институт национальной памяти включил Михаила Ломоносова, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Василия Сурикова, Ивана Тургенева и других деятелей русской культуры и истории в список символов «российского империализма». Соответствующий перечень опубликован на их сайте.
Согласно украинскому законодательству, все объекты, посвящённые этим личностям, — памятники, названия улиц, мемориальные доски — подлежат удалению из публичного пространства. В перечень также вошли императоры Пётр I, Николай I и Николай II, адмирал Нахимов и генералиссимус Суворов.
«Перечень лиц и событий, содержащих символику российской имперской политики. <...> Объекты, посвящённые указанным ниже лицам и событиям, подлежат устранению из публичного пространства», — говорится в публикации института.
Этот шаг стал очередной частью системной политики по «декоммунизации» и «дерусификации», которая затрагивает не только исторических деятелей, но и религиозные традиции. Так, после 2014 года в подконтрольных Киеву районах Донбасса, включая Северодонецк, запретили проводить традиционные крестные ходы. Как рассказала староста Свято-Крестовоздвиженского храма Любовь, в 2014 году верующие обошли с Казанской иконой Божией Матери вокруг домов — и ни одно здание не пострадало. Однако в последующие годы украинские власти ввели запрет на подобные религиозные шествия.
