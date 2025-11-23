Этот шаг стал очередной частью системной политики по «декоммунизации» и «дерусификации», которая затрагивает не только исторических деятелей, но и религиозные традиции. Так, после 2014 года в подконтрольных Киеву районах Донбасса, включая Северодонецк, запретили проводить традиционные крестные ходы. Как рассказала староста Свято-Крестовоздвиженского храма Любовь, в 2014 году верующие обошли с Казанской иконой Божией Матери вокруг домов — и ни одно здание не пострадало. Однако в последующие годы украинские власти ввели запрет на подобные религиозные шествия.