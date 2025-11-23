Виталий Бородин подал в суд на Аллу Пугачёву

Пресненский суд Москвы официально принял к производству исковые требования Виталия Бородина, возглавляющего Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), к певице Алле Пугачёвой. Основанием для обращения в суд стали утверждения истца о необходимости защиты его чести, достоинства и деловой репутации, о чём свидетельствуют материалы дела.

Согласно карточке дела, регистрация иска была проведена 19 ноября. В заявлении Бородин указывает, что распространённые Пугачёвой сведения, по его мнению, порочат его репутацию и подлежат опровержению в установленном законом порядке.

Ранее во время прогулки по Лимасолу Алла Пугачёва обратилась к молодому поколению с советом не оглядываться на чужие мнения и рекомендации. Она подчеркивала, что способность принимать решения самостоятельно позволяет человеку проложить свою уникальную жизненную траекторию и избежать зависимости от мнения окружающих.