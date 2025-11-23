Из багажа россиянки украли украшения на рейсе Turkish Airline, но воров ждал шок

Россиянка осталась без украшений, сдав багаж на рейсе Turkish Airline. Воры вскрыли чемодан пассажирки бизнес-класса и достали серьги, бусы и браслеты. К счастью, всё это оказалось дешёвой бижутерией. Пострадавшая оценила ущерб в 20 тысяч рублей и уже подала жалобу в адрес перевозчика. Об этом пишет SHOT.

Россиянка летела бизнесом вместе с дочкой: из Черногории на Шри‑Ланку, с пересадкой в Стамбуле. Перед полётом девушка в последний момент почему-то решила достать из багажа помолвочное кольцо за 400 тысяч рублей и оставила только бижутерию. Как оказалось, интуиция её не подвела. После перелёта девушка открыла чемодан и пришла в шок, увидев, что шкатулка с драгоценностями взломана. Грабители оставили лишь пару серёжек и кольцо, видимо, решив, что всё остальное — золото.

Ранее на пляже в Дубае произошло очередное нападение ядовитой медузы на российскую туристку. 60-летняя женщина была срочно госпитализирована после укуса ярко-голубой медузы, вызвавшего тяжёлую аллергическую реакцию.