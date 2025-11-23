Жертва рыбалки: Редкого японского кита вынесло на берег российского региона

На побережье Камчатки обнаружили редкого японского кита (Eubalaena japonica). Причины гибели животного устанавливаются, однако рядом с мёртвым животным лежали порванные рыболовные сети. Об этом у себя в телеграм-канале рассказала специалист по морским млекопитающим Анастасия Куница.

Мёртвый кит. Видео © Telegram / Anastasiia Kunitsa / Тимур Власов

На кадрах отчётливо видно, что верёвка охватывает переднюю часть головы кита, зацепившись за китовый ус. Рядом наблюдается ещё один фрагмент снасти, вероятно, связанный с основным. Запутывание в рыболовных сетях является одной из наиболее распространённых антропогенных причин гибели гладких китов. Во время кормёжки эти млекопитающие широко раскрывают пасть, из-за чего снасти цепляются за них, начиная в последствии душить животное.

Японские киты относятся к крайне уязвимым видам. Их популяция, серьёзно пострадавшая в период китобойного промысла, до сих пор не восстановилась. Процесс воспроизводства проходит медленно. Самки дарят жизнь всего одному детёнышу раз в 3-5 лет после беременности продолжительностью 12-13 месяцев. Каждая подтверждённая гибель такого редкого животного, особенно по вине человека, наносит огромный урон по их и без того хрупкой популяции.

Ранее Life.ru рассказывал, как в акваторию бухты Золотой Рог в самом центре Владивостока заплыл огромный кит. Иногда он поднимался на поверхность и выпускал фонтаны в воздух. Местным жителям также удалось заснять один эффектный прыжок из воды.