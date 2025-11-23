Россия и США
23 ноября, 11:09

Военнопленные рассказали о губительном положении ВСУ под Димитровом

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Украинских военнослужащих в безвыходном положении под Димитровом командование продолжает заставлять обороняться, игнорируя тяжесть ситуации. О таких приказах со стороны командования рассказали взятые в плен бойцы Иван Дзюба и братья Иван и Сергей Костецкие, видео с их показаниями распространило Минобороны РФ.

«Ничего не знали, нам сказали сидеть и ждать», –- сообщил Иван Дзюба. По его словам, а также по свидетельствам других пленных, офицеры отдают распоряжения оставаться на позициях, а сами при этом находятся в глубоком тылу.

Сергей Костецкий отметил, что от командования они не получали никаких дальнейших инструкций, кроме приказа держать оборону. Захватили этих военнослужащих в плен подразделения 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр».

Напомним, ВС РФ установили полный контроль над населёнными пунктами Звановка в ДНР и Новое Запорожье в Запорожской области. Войска «Южной» группировки в результате умелых и слаженных действий выбили противника из Звановки. В это же время на другом участке фронта бойцы «Востока» в ходе мощной атаки установили полный контроль над Новым Запоровьем.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Александра Мышляева
