23 ноября, 10:53

Гладкова не вызывали на допрос после ареста двух замов

Обложка © ТАСС / Антон Вергун

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков не был допрошен в рамках следствия в отношении своих заместителей Владимира Базарова и Рустэма Зайнуллина, которых подозревают в махинациях и хищениях при возведении оборонительных сооружений на границе с Украиной. Об этом губернатор рассказал журналистам на пресс-конференции. Он отметил, что знает чиновников со времён работы в Севастополе.

«Информации по Базарову у меня крайне мало, практически нет, кроме четырёх эпизодов одной строчкой. А по Зайнуллину немного больше, но я точно понимаю, что он не занимался строительством сооружений, в его должностные полномочия это не входило, договор с подрядчиками он не заключал, актов приёма-передачи не подписывал, работы он не принимал, — это не его функционал», — поделился Гладков.

Ранее Останкинский суд Москвы конфисковал около 1 миллиарда рублей у лиц, ответственных за строительство оборонительных сооружений в Белгородской области. Решение принято по иску Генпрокуратуры. Расследование в связи с махинациями на приграничных укреплениях было начато в конце июня. В рамках дела 21 июня был задержан вице-губернатор Белгородской области Рустэм Зайнуллин. С января 2022 года он исполнял обязанности заместителя губернатора, одновременно возглавляя Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области. Также задержан бывший замгубернатора региона Владимир Базаров по подозрению в хищении свыше 250 млн рублей. Кроме того, в СИЗО отправлены три коммерсанта: Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин.

