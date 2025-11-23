Гладкова не вызывали на допрос после ареста двух замов

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков не был допрошен в рамках следствия в отношении своих заместителей Владимира Базарова и Рустэма Зайнуллина, которых подозревают в махинациях и хищениях при возведении оборонительных сооружений на границе с Украиной. Об этом губернатор рассказал журналистам на пресс-конференции. Он отметил, что знает чиновников со времён работы в Севастополе.

«Информации по Базарову у меня крайне мало, практически нет, кроме четырёх эпизодов одной строчкой. А по Зайнуллину немного больше, но я точно понимаю, что он не занимался строительством сооружений, в его должностные полномочия это не входило, договор с подрядчиками он не заключал, актов приёма-передачи не подписывал, работы он не принимал, — это не его функционал», — поделился Гладков.