США в день рождения Мадуро хотят сбросить листовки над Каракасом

В день рождения Николаса Мадуро над столицей Венесуэлы могут разбросать листовки с информацией о многомиллионной награде за его голову. О таких планах администрации США, со ссылкой на осведомлённых собеседников, сообщает The Washington Post.

Согласно материалам издания, Белый дом выдвинул идею о проведении психологической операции, в ходе которой с военных самолётов над Каракасом будут сброшены листовки. В них будет указан размер вознаграждения в 50 миллионов долларов для тех, кто поспособствует задержанию и привлечению к суду венесуэльского лидера.

The Washington Post подчёркивает, что выбранная для возможной акции дата является днём рождения Мадуро, которому исполняется 63 года. Источники издания утверждают, что это совпадение нельзя назвать случайным.

Ранее американское издание The New York Times обвинило администрацию президента США Дональда Трампа в подготовке операции по захвату или устранению Мадуро. Спецназ направляется в Венесуэлу для выполнения боевой задачи. По одному из разработанных сценариев, военнослужащие могут занять ключевые нефтяные месторождения и другие жизненно важные объекты инфраструктуры.