Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 11:40

США в день рождения Мадуро хотят сбросить листовки над Каракасом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL

В день рождения Николаса Мадуро над столицей Венесуэлы могут разбросать листовки с информацией о многомиллионной награде за его голову. О таких планах администрации США, со ссылкой на осведомлённых собеседников, сообщает The Washington Post.

Согласно материалам издания, Белый дом выдвинул идею о проведении психологической операции, в ходе которой с военных самолётов над Каракасом будут сброшены листовки. В них будет указан размер вознаграждения в 50 миллионов долларов для тех, кто поспособствует задержанию и привлечению к суду венесуэльского лидера.

The Washington Post подчёркивает, что выбранная для возможной акции дата является днём рождения Мадуро, которому исполняется 63 года. Источники издания утверждают, что это совпадение нельзя назвать случайным.

В Венесуэле растроганы содержанием письма Путина к Мадуро
В Венесуэле растроганы содержанием письма Путина к Мадуро

Ранее американское издание The New York Times обвинило администрацию президента США Дональда Трампа в подготовке операции по захвату или устранению Мадуро. Спецназ направляется в Венесуэлу для выполнения боевой задачи. По одному из разработанных сценариев, военнослужащие могут занять ключевые нефтяные месторождения и другие жизненно важные объекты инфраструктуры.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Венесуэла
  • США
  • Николас Мадуро
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar