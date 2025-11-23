Гладков назвал условие выхода на новый губернаторский срок в 2026 году

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков готов пойти на новый срок в 2026 году, если соответствующее распоряжение даст президент страны Владимир Путин. Об этом политик рассказал на пресс-конференции.

«Решение по второму сроку, по всем губернаторам, не только губернатору Белгородской области, принимает один человек — президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Какую он команду даст — так мы её исполним», — подчеркнул он.

Гладков добавил, что максимальная эффективность в работе чиновника на высоких должностях достигается как минимум за два срока, так как первое время идёт глубокий анализ, а затем реализуются реформы, требующие нескольких лет. Гладков находится на посту губернатора с 2021 года.