23 ноября, 11:09

Гладков назвал условие выхода на новый губернаторский срок в 2026 году

Обложка © ТАСС / Антон Вергун

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков готов пойти на новый срок в 2026 году, если соответствующее распоряжение даст президент страны Владимир Путин. Об этом политик рассказал на пресс-конференции.

«Решение по второму сроку, по всем губернаторам, не только губернатору Белгородской области, принимает один человек — президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Какую он команду даст — так мы её исполним», — подчеркнул он.

Гладков добавил, что максимальная эффективность в работе чиновника на высоких должностях достигается как минимум за два срока, так как первое время идёт глубокий анализ, а затем реализуются реформы, требующие нескольких лет. Гладков находится на посту губернатора с 2021 года.

На пресс-конференции Вячеслав Гладков также сообщил, что не был допрошен в рамках следствия в отношении своих заместителей Владимира Базарова и Рустэма Зайнуллина, которых подозревают в махинациях и хищениях при возведении оборонительных сооружений на границе с Украиной. У следствия к губернатору нет вопросов.

