Стало известно задание российского военного корабля у берегов США

Обнаружение российского корабля в нейтральных водах близ США является рутинной практикой военно-морской разведки, заявил сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ России Виктор Блытов. По его словам, все страны ведут наблюдение за военными объектами других государств.

«А на Гавайях расположена огромная база США, база подводных лодок, стратегических, атомных, и надводный флот там большой. Но то, что ведут разведку за ними, что-то смотрят — это нормально», — подчеркнул эксперт в беседе с «Царьградом».

Он отметил, что судно «Карелия» действовало в строгом соответствии с международным правом, не заходя в территориальные воды США. К слову, американские корабли также регулярно появляются у российских вод, что не вызывает чрезмерной реакции с нашей стороны.

Повышенное внимание к этому инциденту связано с общей геополитической обстановкой и обсуждениями ядерных испытаний, полагает военный эксперт. Однако обнаруженное судно могло быть обычным гидрографом, поскольку российские разведывательные корабли и гидрографические суда ходят под одним флагом.

Напомним, ранее береговая охрана США заявила о появлении российского военного судна «Карелия» в районе американских территориальных вод. Для наблюдения за кораблём немедленно подняли самолёт и направили сторожевой катер. Американские силовики подчеркнули, что всё взаимодействие прошло «безопасно и профессионально».