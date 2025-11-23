Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 ноября, 11:20

Расчёт не в моде: Александр Васильев скрылся во Франции с огромными долгами, ему грозит арест

Александра Васильева могут заочно арестовать из-за долга в 325 тысяч

Александр Васильев. Обложка © Telegram / Александр Васильев | Официальный канал

Живущего во Франции историка моды, экс-ведущего шоу «Модный приговор» Александра Васильева могут заочно арестовать из-за налоговых долгов. Его компания ООО «ЛАВ» задолжала ФНС 325 тысяч рублей и не платит по счетам с мая, сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, налоговая подала на компанию иск на 95 тысяч рублей. Счета фирмы в двух банках уже заблокированы и арестованы, а юридический адрес в документах признан недостоверным. Выручка бизнеса резко упала: с 26 млн рублей в 2022 году — до нуля в 2024-м.

Ранее «ЛАВ» сотрудничала с производителями фарфора, текстиля и хрусталя, выпуская коллаборации. Сейчас компания прекратила приём заказов: соцсети удалили, корпоративный номер выставили на продажу, а остатки товаров распродавали за копейки на маркетплейсах. На звонок журналистов Васильев не ответил.

После начала СВО историк моды уехал во Францию и с тех пор неоднократно заявлял, что не вернётся в Россию «даже за большие деньги». По нашей информации, ему уже предлагали 15 млн рублей за участие в мероприятии на родине — он отказался. Сейчас он зарабатывает на международных лекциях о моде и продвижении женского онлайн-клуба, зарегистрированного в РФ, но работает исключительно за рубежом. Представители телеведущего утверждают, что в Россию он не поедет даже за 150 тысяч евро.

