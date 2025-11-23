Названа причина смерти народного артиста России Виталия Мишле

Народный артист России Виталий Мишле скончался из-за последствия удара, перенесённого им несколько лет назад. Об этом сообщили близкие актёра.

«К сожалению, 4-5 лет назад он перенёс удар, инфаркт или инсульт, его близкие не уточняли. После этого он уже не выходил на сцену. Последствия удара сказались на его состоянии», — объяснил знакомый Мишле АиФ.

Напомним, что Виталий Мишле скончался 21 октября на 82 году жизни. С 1967 года он служил в Московском театре оперетты, где создал множество ярких комедийных и драматических образов. Артист также был известен по ролям в фильмах-спектаклях, таких, как «Севастопольский вальс», «Девичий переполох», «Прекрасная Галатея», и как ведущий телепередачи «Любителям оперетты».