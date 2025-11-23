Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 ноября, 11:24

Названа причина смерти народного артиста России Виталия Мишле

Обложка © Wikipedia / Московский театр оперетты

Обложка © Wikipedia / Московский театр оперетты

Народный артист России Виталий Мишле скончался из-за последствия удара, перенесённого им несколько лет назад. Об этом сообщили близкие актёра.

«К сожалению, 4-5 лет назад он перенёс удар, инфаркт или инсульт, его близкие не уточняли. После этого он уже не выходил на сцену. Последствия удара сказались на его состоянии», — объяснил знакомый Мишле АиФ.

Сценарист фильма «Ночной экипаж» Анатолий Усов умер в 85 лет
Сценарист фильма «Ночной экипаж» Анатолий Усов умер в 85 лет

Напомним, что Виталий Мишле скончался 21 октября на 82 году жизни. С 1967 года он служил в Московском театре оперетты, где создал множество ярких комедийных и драматических образов. Артист также был известен по ролям в фильмах-спектаклях, таких, как «Севастопольский вальс», «Девичий переполох», «Прекрасная Галатея», и как ведущий телепередачи «Любителям оперетты».

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar