Российские военные при помощи нескольких ударов фугасными авиабомбами (ФАБ) взяли под огневой контроль город Гуляйполе в Запорожской области, где засели оставшиеся украинские подразделения. Кадры сброса ФАБов публикует телеграм-канал «Воин DV».

Российские ФАБы уничтожают ВСУ в Гуляйполе. Видео © Telegram / Воин DV

Сейчас российские военные контролируют не только территорию городской застройки, но и отрезали ВСУ все пути к пополнению резервами. Хотя, как рассказывают наши бойцы, украинское командование давно бросило на произвол судьбы своих подчинённых, между частями противника нет никакой связи и согласованности.

Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы, продвигаясь по всей ширине фронта, фактически оказались у границ Гуляйполя в Запорожской области. Он уточнил, что на этом направлении наступление велось не только в сложных условиях водной местности, но и в условиях подъёма в гору, учитывая рельеф местности перед Гуляйполем.